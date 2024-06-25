Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile farklı sektörlerde hizmet veren birçok marka, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-Fatura’nın avantajlı dünyasına adım atacak. TÜRKKEP’e göre, dijital dönüşüme katkı sunan uygulama, işletmelerin fatura maliyetlerinden ciddi oranda tasarruf sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye’de e-belge uygulamalarının kullanım oranı her geçen gün daha da artmaya devam ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; 2023 hesap dönemi brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e Fatura sistemine geçiş yapacak. Geçtiğimiz yıl brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan gayrimenkul ve motorlu araç alım satımı veya kiralama hizmeti veren işletmeler ile internet üzerinden satış yapan mükelleflerin de aynı tarihe kadar e-Fatura’ya geçiş yapması gerekiyor.

Tebliğe göre; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli listelerde belirlenen malların ithali, imali ve teslimiyle ilgili faaliyetlerde bulunan işletmeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı alan işletmeler ve ihracat işlemi yapan firmalar da e-Fatura’ya geçiş yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da belediyelerden ruhsatlı oteller için de e-Fatura zorunluluğu, 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

E-Fatura sistemine dahil olan işletmeler; kâğıt, baskı ve posta maliyetlerinden ciddi oranda tasarruf edebilecek. Elektronik ortamda hızlı, kolay ve güvenli şekilde oluşturulan, gönderilen ve onaylanan e-Faturalar işletmelerin operasyonel gücünü artırırken, zaman kayıplarının önüne geçecek. İşletmelerin; kâğıt kullanımı ve lojistik ihtiyaçlarının tamamen ortadan kalkması ağaçların korunmasını ve karbon ayak izinin azalmasını sağlayarak çevrenin korunmasına da katkı sunacak.

Düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, yaşamın değişmez parçası haline gelen teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak yapılan yasal düzenlemelerin Türkiye'de elektronik belge kullanımını her geçen gün daha da artırmaya devam ettiğini söyledi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle turizmden inşaata, otomotivden e-ticarete kadar birçok alanda hizmet veren işletmeler, e-Fatura sisteminin avantajlı dünyasına adım atacağını kaydeden Yıldız, "Ayrıca e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu olmayan ancak avantajlarından faydalanmak isteyen; anonim şirket, limited şirket, şahıs/gerçek şirket statüsüne sahip tüm fatura düzenleyen mükellefler de ciro kısıtlaması olmaksızın e-Fatura sistemine dahil olabilecek. Bu uygulama işletmelerin daha verimli, hızlı ve düşük maliyetli şekilde fatura işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak. E-Fatura sistemi; veri güvenliği, hızlı işlem kabiliyeti ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kullanıcılarına büyük avantajlar sunuyor. Tüm bu avantajlar düşünüldüğünde dijital dönüşümün bir zorunluluk değil gereklilik haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. GİB’in son düzenlemesiyle birlikte e-Fatura geçişlerinde büyük yoğunluk yaşanacağını düşünüyor ve kurumlarımızın bu yoğunluğa yakalanmamaları adına 1 Temmuz tarihini beklemeden önce sisteme geçiş yapmalarını tavsiye ediyorum" değerlendirmesinde buundu.