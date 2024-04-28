Edirne İdare Mahkemesi, Keşan Belediyesi'nin Erikli'de yeni su şebekesi için alınacak su bağlantı bedelini tespit eden kararını iptal etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İdare Mahkemesi, belediyenin bu bedel için katılma payı alabileceğini ancak bunun dışında bir ücret talep edemeyeceğini belirtti.

Dava, Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği tarafından açılmıştı. Dernek, belediyenin su bağlantı bedellerinin fahiş olduğunu ve hukuka aykırı olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:

"İçme ve kullanma suyu hizmeti sunulması, su bağlantısı yapılması gibi işler genel olarak ilgililerin talebine bağlı olmaksızın belediyelerin yapmak zorunda oldukları asli görevleri arasında bulunmaktadır. Bu hizmetler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 88. maddesi uyarınca katılma payı konusu yapıldığından, bu hizmetler karşılığında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi uyarınca hizmet isteminde bulunanlara, verilen hizmet karşılığında belediye meclislerince belirlenen tarifelere göre ücret istenilemeyeceği açıktır."

Mahkeme ayrıca, belediyenin su bağlantı bedellerini belirlerken eski abonelerin geçmişte yatırdıkları paraları da dikkate alması gerektiğini belirtti.

Kararın ardından Keşan Belediyesi'nin ne yapacağı merak konusu. Belediye, kararı istinafa taşıyabilir veya yeni bir tarife belirleyebilir.