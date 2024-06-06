Edirne Jandarma Komutanlığı yaz sıcaklarında hayvanları besliyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcak hava dalgaları nedeniyle Uzunköprü ilçesi Altınyazı Baraj Gölü çevresinde besleme ve bakıma muhtaç olan hayvanları besledi.

JANDARMA EKİPLERİ HAYVANLARA YARDIM EDİYOR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaz aylarında artan sıcak hava dalgaları nedeniyle su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yardım eli uzatıyor. Ekipler, Altınyazı Baraj Gölü çevresinde besleme ve bakıma muhtaç olan hayvanlara yiyecek ve su veriyor.

HAYVANLAR JANDARMA EKİPLERİNE SEVGİ GÖSTERİYOR

Jandarma ekiplerinin yaptığı bu yardımsever davranış, hayvanlar tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Beslenen hayvanlar, jandarma ekiplerine sevgi gösterisinde bulunuyor.