Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Havsa ilçesinde 2 gram uyuşturucu ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülüğünü U.Ş. isimli şahsın yaptığı aracı durdurarak arama yaptı.

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Aramalarda, araçta 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak U.Ş. hakkında adli tahkikat başlatıldı.