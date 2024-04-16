Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Havsa ilçesinde 2 gram uyuşturucu ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülüğünü U.Ş. isimli şahsın yaptığı aracı durdurarak arama yaptı.

Aramalarda, araçta 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak U.Ş. hakkında adli tahkikat başlatıldı.