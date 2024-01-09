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Edirne'nin Keşan ilçesinde asayiş ekipleri İspat Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdukları bir şahsın üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi Gölet civarında devriye gezen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelendikleri K.Ş. isimli şahsı durdurdu.

Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet dolu kurusıkı fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın yanındaki yaşı küçük İ.B.K. adlı şahıs ise kurusıkı tabancanın ve kurusıkı fişeğin kendisine ait olduğunu öne sürdü.

Şahıslar hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikata başlandı. K.Ş. ve İ.B.K., çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.