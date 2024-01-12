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CHP Parti Meclisi, Mehmet Özcan'ın Keşan Belediye Başkan adaylığını onayladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'nin 30 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ön seçimde birinci olan CHP Keşan Belediye Başkan adayı Mehmet Özcan’ın adaylığı Parti Meclisi'nde onaylandı.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, konuyla ilgili olarak, "30 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen örgüt denetimindeki ön seçimde birinci olan belediye başkan adayımız Mehmet Özcan’ın adaylığı CHP Parti Meclisimiz tarafından da onaylanmıştır. Partimize, Keşan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Hep birlikte başaracağız!” ifadelerini kullandı.