Edirne'de Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Erol Durmaz, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Erol Durmaz, 31 Mart yerel seçimlerinin en net sonucu tek adam rejiminin ezici yenilgisi olduğunu söyledi.

"Kazanan 21 yıldır bıkmadan, usanmadan, boyun eğmeden siyasal İslamcı faşizme direnen halkın birleşik iradesidir" diyen Başkan Durmaz, "Her türlü hile ve zorbalıkla, tarikatı, mafyası, ö-çetesiyle en gerici güçlerin destekleri ile ayakta kalabilen çürümüş tek adam rejimi için yolun sonu görünmüştür. AKP ile birlikte onu ayakta tutmak için saf tutan MHP ve onların safına geçen İYİP de iktidarın tükenmişliğinin parçası olmaktan kurtulamamıştır. Şırnak ve Ağrı başta olmak üzere Kürt illerinde pek çok yerde taşıma oylara, kirli manipülasyon ve hilelere rağmen boyun eğmeyen halk kayyumlarla gasp edilen iradesine sahip çıkarak kazanmıştır. Şimdi, ölüme terk ettikleri emekliler, gelecek umudu bırakmadıkları gençler, kadınlar yoksulluğa ve sefalete mahkum edilen işçiler, köylüler olarak birleşerek bu zalim tek adam rejimine son vermek için mücadeleyi büyütme zamanıdır" dedi.

SOL Parti olarak seçimlerde de AKP ve MHP bloğunun güç kazanmaması için mücadele ederken; aynı zamanda kimi yerel noktalarda devrimci bir yerel yönetim anlayışını güçlendirmek için çalıştığını belirten Durmaz, Dersim’in Hozat ilçesi ve Aksaray’ın Saratlı beldesinde halkımız bu devrimci anlayışa sahip çıkarak SOL Partiyi yerellerinde iktidara taşıdığını, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde de iddialı bir çalışma yürütmemize karşın çabalarımız kazanmaya yetmediğini muhalefete yeni bir sosyalist ufuk kazandırmak için var gücüyle çalışacaklarını kaydetti.

Durmaz, Kemalpaşa’da Defne’de ve her yerde halkın sorunlarını halkın dayanışması ve örgütlü gücüyle çözecek devrimci mücadeleyi geliştirmekten asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.