Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki köy, mahalle ve ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek, muhtarların kapısının vatandaşlara 24 saat açık olacağını belirterek, kendilerine ulaşamayan kim varsa haberlerinin olmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne’deki köy, ilçe ve mahalle muhtarlarıyla buluştu. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların yapmış olduğu çalışmalar görüşüldü.

Vali Sezer, muhtarların vatandaş ile devlet kurumları arasında köprü görevi gördüğünün altını çizdi.

"Sizin kapınız 24 saat vatandaşlarımıza açık olacak" diyen Vali Sezer, “Bizler de bu manada vatandaşlarımızdan gelen her talebi 24 saat boyunca karşılayacağız ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Zaten biz bu işleri yapmak için buradayız. Birinci meselemiz bu. Mahallelerimizde ve köylerimizde yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi, sağlıkla ilgili, engel durumuyla ilgili bize ulaşamayan kim varsa bunlardan bizim haberimiz olsun. Biz gerekirse ekip göndeririz, gerekirse ben gelip vatandaşımızı alırım. Bu konuda hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. İkinci bir konumuz bizler sorunları çözmek için buradayız. Sorunları büyütmek için burada değiliz. Bizim dedikoduyla işimiz yok, birbirimizi yıpratmayla işimiz yok.” diye konuştu.

Vali Sezer, düzensiz göçün engellenmesi konusunda da muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirtti.

Özellikle sınıra yakın köylerimizin muhtarlarının bu konuda gözünün açık olması gerektiğini ifade eden Vali Sezer, "Özellikle jandarmamızla ve hudut birliklerimizle işbirliği halinde olmalılar, göçmen kaçakçılığına göz yumamayız. Bununla ilgili muhtar arkadaşların iş birliklerini her şeyin üzerinde tutmalarını istiyoruz. Köylerimize yabancılar gelebilir fakat bunların sürekli hale gelmesi, bunun göçmen kaçakçılığını da tetiklediğini bilmenizi isteriz. Arkadaşlarımızla istişare halinde olun, bildirimde bulunun. Bu çok önemli bir mesele" diye konuştu.

Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik, muhtarlara verdiği desteklerden dolayı Vali Sezer’e ‘Muhtar çakmağı’ hediye etti.