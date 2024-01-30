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Gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmenleri can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan 3 organizatör şahıs ve bu şahısların kullandığı 3 araç ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli organizatör şahıslar ise adli makamlara sevk edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3 organizatör ve 169 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 organizatör ve 169 düzensiz göçmen yakalandı.

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Didim Emitt 2024 için hazır

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