Edirne İspala ve Havsa'da Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda toplamda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İpsala ve Havsa ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda düzenzsiz göçmenleri yakaladı.

Alınan bilgiye göre İpsala'nın Sarıcaali köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 20 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen şahsı sınır hattında yakalandı.

Ayrıca Havsa ilçesinin Söğütlüdere Köyü sınırlarında da yurtdışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 3 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakandı.

Her iki ilçe sınırlarında da yakalanan toplamda 23 düzensiz göçmen Jandarma sorguları ardından ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.