Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Jandarma ekipleri, Merkez ilçesi Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen çeşitli uyruklara mensup toplam (7) düzensiz göçmen şahıs yakaladı.

Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.