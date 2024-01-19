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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu kapsamda, jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde; UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 122 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; Hırsızlık, Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, silahlı tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık, fuhuşa aracılık gibi suçlardan arananlar yer aldı.

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.