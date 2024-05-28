Edirne İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki asayiş çalışmalarında son bir haftada 119 aranan kişiyi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Keşan'da uyuşturucuya 2 gözaltı Keşan'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Bu kapsamda, ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler sonucunda, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 119 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.