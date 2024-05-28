Edirne İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki asayiş çalışmalarında son bir haftada 119 aranan kişiyi yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler sonucunda, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 119 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.