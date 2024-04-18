Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara’yı 3-0 yenen Halkbank, seriyi 3-0 yaparak, 2023-2024 sezonunda 10. şampiyonluğuna ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Halkbank Spor Kulübü, 2023-2024 sezonunda gösterdiği üstün performans ve sahaya yansıttığı takım ruhuyla 5 yıl aradan sonra bir kez daha adını zirveye yazdırdı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı oyunla başarılı sonuçlara imza atan Halkın Efeleri, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında kendi seyircisi önünde konuk ettiği ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe Parolapara’yı 3 set sonunda 3-0 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.