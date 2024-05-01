1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, "İşçilerimizin yüzünün gülmesi için hak ettiklerini alabilmelidirler.” dedi.

Erdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - 1 Mayıs’ın, işçilerin birlik, dayanışma ve mücadelesini simgeleyen gün olduğuna vurgu yapan Av. Tekin, “Her yıl 1 Mayıs’ta dünyanın çeşitli yerlerinde işçiler düzenledikleri etkinliklerle 1 Mayıs’ı kutlamakta, güncel taleplerini dile getirmekte, insanca çalışma ve yaşama koşulları talep etmektedirler. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyetle işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik vermek gerekmektedir. İşçilerimiz geçim mücadelesi verirken bizler de insanca bir yaşam için mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” münasebetiyle rızkı için çalışan ve gayret eden işçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, hak ettikleri değeri gördükleri bir Türkiye temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.