Türkiye'nin turizm başkentlerinden biri olan Efes Selçuk, tarih ve doğanın eşsiz buluşmasıyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İlham Veren Kent Efes Selçuk, belediyenin titiz çalışmalarıyla yaz sezonuna hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Turizm sezonu öncesinde çalışmalarına başlayan Efes Selçuk Belediyesi, mimari yapısı ve doğasıyla ünlü, Birleşmiş Milletler tarafından geçtiğimiz yılı “2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyü” seçilen Şirince’deki temizlik çalışmalarını tamamladı. Efes Selçuk Belediyesi ayrıca kentin tüm cadde ve sokaklarında da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı, İsabey Camii gibi tarihi yapılarla ünlü olan Efes Selçuk, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Tarihi dokusuna uygun sokakları, geleneksel lezzetleri ve misafirperver esnafıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Efes Selçuk’ta bu yaz da ziyaretçi yoğunluğu yaşanması bekleniliyor.

Kente gelen ziyaretçileri her yıl olduğu gibi temiz ve huzurlu bir ortamda ağırlamaya hazır olduklarını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Turizm Haftasını kutladığımız bu günlerde, Efes Selçuk olarak kentin tüm hazırlıklarını tamamladık. Temizlik, yol bakımı ve düzenleme çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Kentimizi ziyaret edecek olan misafirlerimizi temiz ve huzurlu bir ortamda ağırlamaya hazırız." dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Efes Selçuk, her mevsim güzellikleriyle büyüleyen bir kent. Bu yaz sezonunda da misafirlerimizin burada baharın ve yazın keyfini çıkaracaklarına ve ilham bulacaklarına inanıyoruz." şeklinde konuştu.