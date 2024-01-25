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Efes Selçuk Belediyesi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Pazar Yerinde unutulmaz bir Yarıyıl Çocuk Şenliği düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çocukların tatillerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmelerini sağlamak adına düzenledikleri şenlikte onları mutlu görmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Unutmayın ki, Efes Selçuk’un çocukları olarak, sizlerle gurur duyuyoruz. Yarıyıl tatilinizi keyifli, öğretici ve unutulmaz anılarla dolu bir şekilde geçirmenizi dilerim” dedi.

23 Ocak Salı günü çocukların neşeli kahkahaları, renkli yüzleri ile dolu dolu geçen bir günle başlayan Yarıyıl Çocuk Şenliği, ikinci günde de oldukça eğlenceli geçti. Renkli aktivitelerin yer aldığı şenliğe katılan aileler, çocukların motivasyonunu artırmaya yönelik düzenlenen bu etkinliğin önemine dikkat çekerek, çocukların gelişimine olumlu katkılarda bulunan ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiren bir ortam oluşturan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ettiler. Diğer yandan eğlencenin tadını çıkaran çocuklar ise kendileri için düzenlenen bu şenlik için Filiz Başkan’a teşekkür ettiler.

23- 26 Ocak tarihleri arasında Pazar Yerinde düzenlenen Yarıyıl Çocuk Şenliği’nde lunapark, atlı karınca, şişme oyun parkı, planetaryum, drama oyunları, hava akrobasi gösterisi, çocuk diskosu, sihirbaz gibi etkinlikler yer aldı.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Yarıyıl Çocuk Şenliği 26 Ocak Cuma günü sona erecek.