Efes Selçuk Belediye Meclisinde Nisan ayının ilk oturumu gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Nisan ayı meclisinin ilk oturumunda gündem maddeleri gereğince meclis başkanvekilleri, divan kâtipleri, encümen üyeleri ve komisyonlarda yer alacak meclis üyelerinin seçimleri yapıldı. Seçimden önce Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından kurulması talep edilen Esnaf Masası, ilk meclis toplantısında gündeme alındı. Esnaf komisyonu üyeleri seçiminin yapıldığı Meclis Toplantısının ilk birleşiminde, Esnaf Komisyonuna; Türker Uygur, Cem Subaşı, Metin Erkan, Kamil Yılmaz seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Seçim sonrası Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleşen ilk meclis toplantısında komisyon üyeleri belirlendi. Buna göre; CHP'li Nuri Caferoğlu ve Erhan Güzel meclis başkanvekilliğine, Nilsu Menekşe ve Metin Erkan Divan Katibi üyeliğine, yine Erhan Güzel ve Nilsu Menekşe encümen üyeliğine seçildi.

Öte yandan; Plan ve Bütçe Komisyonu Nuri Caferoğlu, Mustafa Canıtez, Türker Uygur, Orbay Kurd,

İmar Komisyonu; Egem İşçen, Efe Adıgüzel, Cem Subaşı, Halil Düztaş,

Hukuk Komisyonu; Erhan Güzel, Nilsu Menekşe, Gözde Kaygusuz, Gülşah Tedik,

Çevre Sağlık Komisyonu; Egem İşçen, Şaban Ok, Metin Erkan, Gülşah Tedik,

AB Uyum Komisyonu; Metin Erkan, Erhan Güzel, Nilsu Menekşe, Halil Düztaş,

Tarım Komisyonu; Şaban Ok, Mustafa Canıtez, Cem Subaşı, Kamil Yılmaz,

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; Erhan Güzel, Efe Adıgüzel, Gözde Kaygusuz, Kamil Yılmaz,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu; Nilsu Menekşe, Gözde Kaygusuz, Efe Adıgüzel, Gülşah Tedik,

Engelsiz Efes Selçuk Komisyonu; Nilsu Menekşe, Gözde Kaygusuz, Efe Adıgüzel, Orbay Kurd,

Esnaf Komisyonu; Türker Uygur, Cem Subaşı, Metin Erkan, Kamil Yılmaz

Gayrimenkul Satış Komisyonu; Asil üye Efe Adıgüzel, Yedek üye Cem Subaşı,

Tarihi Kentler Birliği; Asil üye Egem İşçen Yedek üye Erhan Güzel,

Ege Belediyeler Birliği; Asil üye Mustafa Canıtez, Yedek üye Türker Uygur,

Kıyı Ege Belediyeler Birliği; Asil üye Efe Adıgüzel, Türker Uygur, Yedek üye Gözde Kaygusuz, Nilsu Menekşe,

Yarımada Belediyeler Birliği; Asil üye Erhan Güzel, Türker Uygur, Yedek üye Metin Erkan ve Egem İşçen seçildi.

Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne ise Hasan Turan, Hüseyin Şenol, Abdullah Zeybek, İlhami Koç, Hasan Yörükoğlu, Süleyman Çaltı, Süleyman Yeşil ve Veli Arıkan seçildi.