Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre Ege’de rüzgarın, günün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edileceği beklenirken, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı karadeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve yer yer gçk gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Marmara ile Ege'de toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, ülkemizin batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, rüzgarın, Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.