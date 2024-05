Eğitim İş Keşan Temsilciliği Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a ziyarette bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitim-İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla ve yönetimi Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret ederek, yeni döneminde görevinde başarılar diledi.

Özcan, ziyaret ile ilgili açıklamasında “Geleceğimizi güçlendirecek ve ona yön verecek bireylerin gelişimi için her zaman birlikte hareket edeceğiz. Gelecek nesillerin daha iyi bir dünya inşa etmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu doğrultuda, işbirliği ve dayanışma ruhuyla, toplumun her kesimine ulaşarak ortak hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Eğitim-İş Keşan Temsilcilik Başkanı Erol Yazla ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür eder çalışmalarında başarılarının devamını dileriz.” Dedi.