Binlerce sporseverin yoğun ilgisiyle 1 Ekim 2023 Pazar günü Bursa’da düzenlenen 10. Eker I Run Koşusu'nun birincileri, Avrupa'nın en önemli maratonları arasında yer alan Milano Maratonu’nda Türkiye'yi temsil etti.BURSA (İGFA) - İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Milano Maratonu’nda, 10. Eker I Run'ın en hızlı sporcuları yer aldı.

10. Eker I Run'da birincilik ipini göğüsleyen; Özlem Işık (42K) ve Oğuzhan Emre Singer (42K) Milano Maratonu’nu başarıyla tamamladı. Dünyanın en iyi koşucularını buluşturan Milano Maratonu'nda mücadele etmekten mutluluk duyduklarını belirten sporcular, etkinlikte Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Eker Süt Ürünleri tarafından Bursa'da düzenlenen Eker I Run'ın; 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri uluslararası bir maratona katılma hakkı kazanıyor.

Yarış ekosisteminde önemli bir yeri olan Eker I Run'a her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce koşucu katılırken, 11. Eker I Run, 6 Ekim 2024 Pazar günü Bursa Eker Meydan'da düzenlenmesi planlandı.