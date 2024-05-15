İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’a yerel seçimlerin ardından alınan başarı sonrası kutlama mesajı yolladı.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’a İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde alınan başarı sonrası kutlama mesajı yolladı. 26 Nisan 2024 tarihli kutlama mesajı önceki gün İlçe Başkanı Çakır’ın adresine ulaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan gelen kutlama mesajı sonrası İlçe Başkanı Çakır, duygularını şu ifadelerle anlattı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu büyük bir sevinçle ve gururla aldım. Hep birlikte her zamankinden daha fazla çalışacağız ve ülkemizi mutlaka kuruluş ayarlarına geri döndüreceğiz.”

Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Anıl Çakır Edirne Keşan CHP ilçe Başkanı

26.04.2024

Değerli Başkanım,

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hep birlikte çok önemli bir başarıya imza attık. Ülkemiz ve partimiz adına kritik bir dönüm noktasını geride bıraktık. Bu başarıdaki payınız dolayısıyla bir yurttaş, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, sizi kutluyor, gönülden teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'de herkes için umut var demektir. Bu umudu boşa çıkarmamak, halkın partimize yönelik teveccühüne karşılık verebilmek için biz belediye başkanlarına büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Her zamankinden çok çalışacağımız, birbirimizle daha yoğun bir iletişim ve daha güçlü bir iş birliği sergileyeceğimiz bir döneme adım attık.

Hep birlikte partimizin yerel yönetimlerdeki başarısını daha da büyüterek Türkiye'nin önünüaçacağımız bu yeni dönemde de başarılarınızın devamını diliyorum. Dostluk ve dayanışma duygularıyla sizi bir kez daha kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı”