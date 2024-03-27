Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yapımı tamamlanan Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim istasyonuna ziyarette bulundu.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ-Bingöl kara yolunun Çağlar köyü mevkiinde yapımı tamamlanan ve 1 Nisan’da faaliyete geçecek Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim istasyonuna ziyarette bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurduğu hayvancılık yol haritası ile ilgili çalışmalardan birisi olan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarının kurulmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Hayvancılık Yol Haritası ve Hayvancılık Politikaları kapsamında kurulumu planlanan denetim istasyonlarının ikincisi Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunun yapımı tamamlandı. Hayvan hastalıklarının kontrolsüz hayvan hareketleri ile yayılmasının önlenmesi amacıyla kurulan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları sayesinde, hastalıkları diğer illere yayılmadan kaynağında çözecek böylelikle üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumuş olacağız. Ayrıca hayvan hareketlerinin yoğunluk kazandığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu istasyonların önemi daha çok anlaşılmış olacaktır.”

Bakan Yumaklı istasyonlarda deneyimli veteriner hekimlerin kolluk kuvvetleri ile eşgüdüm içerisinde çalışacağını dile getirerek, bundan sonraki süreçte toplamda sekiz tane hedeflenen Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarının Ankara, Çankırı, Sivas, Mersin, Kayseri illerinde kurulumunu tamamlayarak hizmete açacaklarını belirtti.​