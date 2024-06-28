EPDK, elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yaptı. Mesken tarifelerinde 2022 yılı Eylül ayından bu yana artışa gidilmediği yeni elektrik tarifesi 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.EPDK'dan yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında zam yapıldığı belirtildi.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacak.