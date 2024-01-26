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Hatırlanacağı gibi, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmişti.

Bakanlık açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde de terörist temizliğinin hız kesmeden devam ettiği vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki operasyonla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

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