Av tüfeği olanlarla ilgili uyarıda bulunan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 01 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini açıkladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacaığnı ve 4 bin 538 TL para cezası uygulanacağını kaydetti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların hem cezalı duruma düşmemek hemde mağduriyet yaşamamak için ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiği kaydedildi.