Düzce'de çıkan anız yangını korkuttu Düzce'de çıkan anız yangını korkuttu

Av tüfeği olanlarla ilgili uyarıda bulunan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 01 Eylül 2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini açıkladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacaığnı ve 4 bin 538 TL para cezası uygulanacağını kaydetti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların hem cezalı duruma düşmemek hemde mağduriyet yaşamamak için ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiği kaydedildi.