CHP Enez Belediye Başkan Adayı Özkan Günenç, sosyal medyasından yaptığı açıklama ile 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi mal varlığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Enez Belediye Başkan adayı Özkan Günenç, sosyal medyada mal varlığını paylaştı.

“İşte mal varlığım Hodri meydan!" diyen CHP'li Günenç, "Haram lokma yemedim ,zenginleşmedim. Verilemeyecek hiçbir hesabım yoktur. YÜREĞİNİZ YETİYORSA SİZ DE AÇIKLAYIN! Kimlerin zenginleştiğini halkımız görsün ve bilsin" dediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2013 yılında konut kredisi kullanarak yeni mahallede halen oturmakta olduğum evi satın aldım. Belediye Başkanı olmadan önce Fiesta ve Focus marka 2 tane binek aracım vardı. Bunları sattım. Şuan 2019 model Ford Mondeo marka 1 tane binek aracım var. 2007 yılında Rahmetli İlhan Kaptan’ın apartmanın altında bulunan dükkanı satın aldım 2023 yılında sattım. Eşime miras kalan trapez mevkiinde bulunan 1630 metrekare arsayı , yüzde 40 kat karşılığında müteahhite verdim ve karşılığında 3 tane anahtar teslim yazlık edindim. Bunlardan 1 tanesini 2023 yılında müteahhite sattım üzerine birikimimi ekleyerek Kırkpınar bölgesi diye adlandırılan yerden 1 tane yazlık satın aldım. Balıkçılık Kooperatifi ile Ziraat Odası arasında kalan 133 metrekare olan arsayı 2020 yılında Balıkçılık Kooperatifi’nden satın aldım. Kirli siyaset adına çamur attınız yalan yanlış bir sürü dedikodu ürettiniz. Şimdi size soruyorum: Bu mudur zenginleşme? Bütün bu iftiralarınıza 31 Martta en güzel cevabı Enez Halkı verecektir.”