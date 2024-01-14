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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turizmin amiral gemisi Erciyes’te hayata geçirdiği Erciyes Kayak Okulu’nda 7'den 70'e herkesin katılabildiği Kayak ve Snowboard kursları başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, “Bugün 200’e yakın kayakseverimiz var, ilk defa öğreniyorlar. En küçüğü 7 yaşında, en büyüğü 53 yaşında, şuanda kayak eğitimine başladılar” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve gayretleri doğrultusunda dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi bünyesinde kente kazandırılan Erciyes Kayak Okulu yeni sezonu açtı.

Erciyes Kayak Okulu’nda Büyükşehir’in spor alanındaki marka kuruluşu Spor A.Ş. koordinesinde kurslar 13 Ocak Cumartesi günü başladı.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Kayak Okulu’nda yaptığı açıklamada, “Erciyes’te Hisarcık Kapı’da Spor A.Ş.’mizin işlettiği kayak okulundayız. Gerek yapay karlama gerekse biriken karlarla pistlerimizin birçoğunu açtık. Buradan Erciyes A.Ş.’mizin genel müdürü başta olmak üzere tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

“EN KÜÇÜĞÜ 7 YAŞINDA, EN BÜYÜĞÜ 53 YAŞINDA”

200 vatandaşın ilk defa kayak öğrendiğini söyleyen Elcuman, “Spor A.Ş.’miz yıllardır çok başarılı bir şekilde 5-6 yaşlarından başlayarak yetişkinlere kadar eğitimler veriyor. Bugün 200’e yakın kayakseverimiz var, ilk defa öğreniyorlar. En küçüğü 7 yaşında, en büyüğü 53 yaşında, şuanda kayak eğitimine başladılar. İnşallah başkanlarımızın öncülüğünde bu işi çok daha ileri seviyeye getireceğiz. Başta Memduh Büyükkılıç başkanımız olmak üzere burayı vizyon proje olarak ortaya koyan Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Elcuman, Kayseri’yi kayak kenti yapmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu sezon inşallah toplam eğitim verdiğimiz 3 bin kişiyi geçeceğiz, amacımız Kayseri’yi kayak kenti yapmaktır. Sömestrde Erciyes tıklım tıklım oluyor, bizim kayak kurslarımız devam ediyor, çok hızlı rezervasyon yapmalarını rica ediyorum, belli bir kapasitemiz var, o yüzden ellerini çabuk tutsunlar, Spor A.Ş.’mizin internet sayfasından rezervasyonlarını yaptırsınlar” ifadelerini kullandı.

BİREBİR ÖZEL DERS FIRSATI SUNULUYOR

Spor A.Ş., Türkiye’nin en büyük kayak okulunda 7-15 yaş hafta sonu, 16 yaş ve üzeri için hem hafta sonu hem de hafta içi, kaliteli hizmet, maksimum memnuniyet anlayışı ile kayak ve snowboard kursu hizmeti veriyor. 16-65 kayak ve snowboard kursunu 13 Ocak 2024 Cumartesi günü, 7-15 yaş kayak ve snowboard kursunu 13 Ocak 2024 Cumartesi-14 Ocak 2024 Pazar günü başlatacak olan Spor A.Ş. grup eğitimlerinin yanı sıra birebir özel ders fırsatı da sunuyor. Spor A.Ş., öğrenci kurslarını (7-15 yaş) Cumartesi ve Pazar günleri, yetişkin kurslarını ise salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günlerinde düzenliyor.

SPOR A.Ş.’DEN ÖĞRENCİLERE SÖMESTR JESTİ

Pazartesi günleri hizmete kapalı olan tesis, 7-15 yaş öğrenci kurslarını sömestr dönemi hafta içi ve hafta sonu olarak sürdürmeyi planlıyor. Sömestr döneminde öğrencilere ayrıcalık tanıyan Spor A.Ş. bu dönemde yetişkin kurslarına ara verecek.

SAATLİK VE ÖZEL DERS KURS ÜCRETLERİ

Kayak ve snowboard tutkunlarına zengin içerikli kurs hizmeti verilecek Erciyes Kayak Okulu’nda, servis, snowboard, snowboard ayakkabısı, kayak, kayak ayakkabısı, baton, kask, gözlük, teleferik ve öğle yemeği dâhil olan kurs ücretleri şu şekilde belirlendi: “2 günlük öğrenci kurs ücreti: 600 TL, 1 günlük yetişkin kurs ücreti 750 TL, 1 saatlik özel ders ücreti 800 TL”

Erciyes Kayak Okulu kayıtları www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden yalnızca online olarak geçekleşirken kurs ile ilgili detaylı bilgiye 0 532 479 10 38 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.