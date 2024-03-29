Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimlerine yönelik seçim maratonuna ilişkin paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yerel seçimlere yönelik yaptığı paylaşımda, millî iradenin tecelli aracı olan sandığın 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanet olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında 2 ay önce başlattıkları mahallî idareler seçim maratonunda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehri ziyaret ettiğini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır’dan Trabzon’a, Hatay’dan Samsun’a, Muğla’dan Çorum’a, Karabük’ten Hakkâri’ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Hanım kardeşlerimizle hasbihâl ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnafımızla istişare ettik. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin sevincini paylaştık. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, hasret giderdik, ruberu muhabbet ettik. Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur: Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Seçim şarkımızda söylediğimiz gibi: Hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum".