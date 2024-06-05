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Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akça’nın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Gökhan Burak Akça'nın bugün Keşan’da öğle namazına müteakiben Aşağı Zaferiye Camii'nden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

İnternet yayıncılığında da RTÜK yetki sahibi oldu

İnternet yayıncılığında da RTÜK yetki sahibi oldu

Ağır yaralanan sürücü Akça, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kamyon şoförü Taner A.'yı gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari aracıyla kamyona çarpan Keşanlı emlak danışmanı Gökhan Burak Akça (28), hayatını kaybetti. Akça’nın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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