Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı’nın 4.’sü Kırşehir’de gerçekleşti.İMehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - lki 6 Mayıs’ta Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan ve 11 ilde gerçekleştirilecek Üniversite Tanıtım Fuarı’nın 4. gününde Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 15 üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde üniversite adayları ile buluştu.Açılan stantlarda alanında uzman personel ile fuarda yerini alan üniversite temsilcileri, üniversite adayı gençlere ve ailelerine bilgi aktardı.Fuara; Erciyes Üniversitesi Rektörü aynı zamanda Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı.Prof. Dr. Fatih Altun, gün boyu devam eden fuarda öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.ERÜ standında gençlerle sohbet eden, akıllarına takılan soruları birer birer yanıtlayan Prof. Dr. Fatih Altun daha sonra beraberindekiler ile birlikte fuara katılan üniversitelerin stantlarını gezerek bilgi aldı.

Sıradaki durak Yozgat olacak.Üniversite Tanıtım Fuarları sırasıyla; Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tokat ve Amasya’da düzenlenecek fuarlar ile devam edecek.