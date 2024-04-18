Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’la birlikte AK Parti Grup Toplantısı’na katılan, TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan, Milletvekilleri Bayraktar, Kocacık ve Kaya’yı ziyaret eden Başkan Alemdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 31 Mart’ta sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak, eser ve projelerimizle şehrimizin hizmetinde olacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Grup Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de gerçekleştirdiği toplantıyı Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’la birlikte takip eden Alemdar, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede ‘millete hizmet yolculuğunda çok çalışacakları’ vurgusunda bulundu.

MİLLETİMİZİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Başkan Alemdar, “Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz ile birlikte AK Parti Grup Toplantısında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 31 Mart’ta sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak, eser ve projelerimizle şehrimizin hizmetinde olacağız” dedi.

ŞEHRİMİZ İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alemdar, daha sonra TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ile Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya’yı ziyaret etti. Gündemin ‘Sakarya’ olduğu buluşmalarda yeni döneme ilişkin görüşler ortaya konuldu. Alemdar, “Şehrimize en iyi hizmetleri sunmak için bir ve beraberiz. TBMM KEFEK Başkanımıza, milletvekillerimize nezaketleri için şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Alemdar, son olarak Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.