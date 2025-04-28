Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Vatandaşlar, yoğunluk yaşanmaması için Alo 199, e-Devlet veya NVI sitesi üzerinden randevu alarak başvuru yapılabiliyor.ANKARA (İGFA) - 2016 yılı öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025’te doluyor.

Nüfus müdürlüklerinde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek için vatandaşların Alo 199, http://Randevu.nvi.gov.tr veya e-Devlet üzerinden randevu alarak en kısa sürede başvuru yapmaları önerildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, kullanılmakta olan eski tip belgelerin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde 15 TL karşılığında değiştirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek olan eski tip sürücü belgeleri için harç, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli alınacağı kaydedildi.