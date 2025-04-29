Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 18-27 Nisan tarihleri arasında Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen 1. Kitap Günleri final yaptı.ANKARA (İGFA) - 10 gün boyunca kitapseverleri bir araya getiren fuara 45 yayınevi ve 46 yazar katıldı. Tüm Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden ünlü isimler söyleşi ve imza günü gerçekleştirirken kitapseverler, sevdikleri yazarlara kitap imzalatma heyecanı yaşadı. Keçiören’de ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören 1. Kitap Günleri, kitap meraklılarından tam not aldı. Kitapseverler açılan kitap fuarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediyesi’ne teşekkür etti.

Keçiören’in kültürel perspektifi genişliyor

1. Kitap Günleri’nin, Keçiören’de açılan ilk kitap fuarı olması bakımından ilçenin kültürel perspektifine önemli bir katkı sunduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk’ümüzün izinde Cumhuriyetimizin kültür ve sanat değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Öyle ki, geleceğimizi ilim ve irfan sahibi nesillerle taçlandırmanın temelinde kitap vardır. Gençlerimizin kitaplarla iç içe oldukları, kitap sevgisini kalplerinde yaşadıkları ortamı oluşturmak da bizim görevimizdir. Bu anlamda 1. Kitap Günleri ilçemiz için önemli bir başlangıç olmuştur. Neredeyse 30 yıldır Keçiören’e uğramayan bu tür etkinlikleri geliştirerek her sene yapmaya devam edeceğiz” dedi.