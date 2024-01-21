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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma Birimi tarafından düzenlenen Mutluluk Atölyesi, katılım belgelerinin verildiği törenle tamamlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Aile Danışma Birimi tarafından pozitif psikoloji ve pozitif psikoterapi temelli etkinliklerle hazırlanarak gerçekleştirilen Mutluluk Atölyesi, uzman aile danışmanı Gerçek Bilyaz İzgü tarafından yürütüldü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi’nden hizmet alan bireylerin velileri ile mutluluk düzeylerini, yaşam doyumlarını, psikolojik sağlamlık ve iyi oluş düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan Mutluluk Atölyesi, haftada bir gün ve 8 oturum halinde gerçekleştirildi.

Yapılan son oturumda atölyenin değerlendirilmesi yapılarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan Hale Kargın’ın da katıldığı törenle 10 kadına katılım belgesi verildi.