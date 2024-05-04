Baharın, bolluğu ve bereketin müjdecisi olarak kabul edilerek her sene büyük bir heyecanla kutlanan Hıdırellez için Karabağlar Belediyesi hazırlıklarını tamamlıyor.İZMİR (İGFA) - Baharın, bolluğu ve bereketin müjdecisi Hıdırellez’de Karabağlar Belediyesi, vatandaşların doyasıya eğlenecekleri bir şenliğe imza atacak. 5 Mayıs Pazar günü Yeşilyurt Karafatma Parkı’nda gerçekleşecek olan etkinlik büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen ve Karabağlar’da yaşayan birçok vatandaşın katıldığı etkinlik, sene Uğur Sayınbatur Brass Ensemble konseriyle şenlenecek. Saat 20.00’da Yeşilyurt Karafatma Parkı’nda başlayacak konsere Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılacak. Müzikleriyle büyüleyen Uğur Sayınbatur Brass Ensemble konseriyle vatandaşların eğleneceği etkinliğe büyük ilgi bekleniyor.

BAŞKAN KINAY’DAN KONSERE DAVET Baharın gelişinin temsilcisi olan ve mutlulukla coşkuyu simgeleyen Hıdırellez’de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar’da yaşayan tüm vatandaşları, düzenlenecek Hıdırellez Şenliği’ne davet etti. Hıdırellez’in Türkiye’deki geleneğini sürdürmek için şenliğe vatandaşlara şenli