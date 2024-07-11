Kusursuz gülüşe ve dişlere sahip olmak, gün geçtikçe artan imkanlar ile birlikte daha da mümkün hale geliyor. Estetik diş dolgusu da bu amaca ulaşmanın en popüler ve kesin yollarından bir tanesidir. Peki estetik dolgu nedir? Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, Herkes Duysun ekibine anlattı.Melih KAYACI/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Estetik dolgu, kompozit lamina ya da bonding işlemi diye bilinenlerin hepsi aslında aynı uygulamadır. Estetik diş hekimliği uygulamaları içerisinde, diş üzerinde hiç bir kesim işlemi yapmadığımız tek işlem estetik dolgu uygulamasıdır.

Fotoğraf çekimlerinde mükemmel bir gülüş için sağlıklı dişlerin önemine vurgu yapan Uzman Diş Hekimi Halil Çelik, “Pandemi süresi boyunca insanların kendilerini izleme, gözlemleme şansları oldukları oldu. Son dönemlerde fotoğraf çekme ilgisi ile de birlikte, herkes yüzününün en ince ayrıntısına kadar farkediyor. Bu sebeple de ağız ve diş estetiğine olan ilgi de artmış oldu. Ağız estetiği dediğimiz zaman akla ilk gelen şey dişlerimiz oluyor. Fakat pembe kısımlar, yani diş eti ve dudaklar da bir çerçeve oluşturduğu için, ideal estetiği sağlamamızda bizde kilit rol olarak görülüyor.” dedi.

Estetik dolgunun izlenme sürecini ve adımlarını anlatan Halil Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Hastamız bize geldiği zaman, ilk olarak işlemin uygulanacağı bölümlerin fotoğraflarını çekip dijital ortama aktarıyoruz. Üç boyutlu tarayıcı ile ağız içi tarama yapıyoruz. Bu tarama sonuçları ile kendi projelerimizi birleştirip, bir tasarım elde ediyoruz. Daha işlemlere başlamadan, geri dönüşü olmayan bir yola girmeden önce, hastamıza dijital olarak planlamamızı gösteriyoruz. Böylece hastamız işlem sonucunda nasıl bir görüntü elde edeceğini görmüş oluyor. Hastamız bu sonucu beğenirse, tekrardan kliniğimize geliyor ve uygulamalara başlıyoruz.”

"ÖNCELİK HASTA SAĞLIĞI"

Diş estetiği uygulamalarında öncelikle hastanın sağlığına dikkat ettiklerini belirten Çelik, “Hastamızın ağzında istediğimiz sağlık seviyesi yoksa, yapılması gereken işlemler, tedavi edilmesi gereken çürükler varsa, ilk başta bu sorunları çözüyoruz. Sonrasında ise pembe estetik kısmına geçiyoruz. Yani öncelikle çerçeve dediğimiz, diş eti ve dudak kısımlarından başlıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra da dişlere geçiyoruz. Bizim dişlerde ilk tercihimiz, bonding tedavisi oluyor. Çünkü bonding tedavisinde kesim işlemleri yapmamıza gerek olmuyor. Hastamızın dişlerine hiçbir aşındırma işlemi yapmadan, bond materyali ile estetik dolgu malzememizi uyguluyoruz. Hastamızın yüz yapısına uygun şekli, hastamızla beraber değerlendirerek, aynı seans içerisinde tamamlıyoruz.” şeklinde konuştu.