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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2023-2024 Değerlendirme ve Vizyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Hakikat savaşı verirken değerlerimizi, global sorunlara yaklaşımlarımızı ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu da dünyaya aktarıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "2023-2024 Değerlendirme ve Vizyon Toplantısı"nda, kurumun geçen yıl yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi, gelecek dönem hedeflerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre, stratejik iletişim ve kriz yönetimi politikalarının belirlenmesi, hayata geçirilmesi ve koordinasyonu gibi kritik görevler üstlendiğini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelikleri doğrultusunda ulusal iletişim politikasını uygulama, devlet iletişiminin koordinasyonunu sağlama ve söylem birliğini tesis etmenin de görevleri arasında yer aldığını aktardı.

Kamu kurumları için kamusal iletişimin standardını belirleme ve Türkiye ile ilgili her alanda kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmenin de sorumluluk alanlarına girdiğini belirten İletişim Başkanı Altun, iletişimin tüm imkânlarını kullanarak devlet-millet birlikteliğinin tesisi için çalıştıklarını vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, kurumun çalışmalarında şeffaflık, hakikat, vicdan ve yenilikçilik ilkelerini benimsediklerinin altını çizerek, "Doğru, etkili ve nitelikli bir medya ekosisteminin inşasına katkı sağlayarak, dezenformasyonla mücadele ve Türkiye markasının güçlendirilmesi, başkanlığımızın temel hedefleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital medyanın risklerine karşı kamunun ve toplumun savunulmasına özel önem verdiklerini bildiren İletişim Başkanı Altun, kimsenin düşmanı olmadıklarını ancak bir hakikat savaşı verdiklerini belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın 'İletişimin Yüzyılı' olması için mücadele ettiklerini söyledi.