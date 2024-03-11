Beylikdüzü Belediyesi, ataması yapılmadığı için inşaatlarda çalışmak zorunda kalan ve çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyadığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden Öğretmen Fedai Altun’u unutmadı.İSTANBUL (İGFA9 - Beylikdüzü Belediyesi, gençleri spora yönlendirmek için ilçeye kazandırdığı spor tesislerine bir yenisini daha ekledi.

Atanamadığı için inşaatlarda çalışmak zorunda kalan ve çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyadığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden Öğretmen Fedai Altun’un adının verildiği “Öğretmen Fedai AltunKapalı Spor Tesisi” ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar’ın adının verildiği “Eda Erdem Dündar Atatürk’ün Kızları Spor Kütüphanesi” düzenlenen törenle hizmete açıldı.

3 bin metrekare büyüklüğe sahip, içerisinde basketbol ve voleybol sahası, fitness - pilates salonu bulunan tesisinin açılışına; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Parti Meclis Üyesi Mahir Yüksel,CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş,CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim SEN kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ile Fedai Altun’un amcası Halit Altun ve dayısı Nedim Sağlam ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocukların ve gençlerin hayallerinin çalınmadığı, gencecik evlatların hayattan koparılmadığı bir Türkiye’yi inşa etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

“Hayal kurmak, bir şeyleri değiştirmek, ilerlemek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için ilk adımdır" diyen Başkan Çalık, "Hayallerimizin gerçek olacağına inandığımızda, daha cesur ve kararlı oluruz. Fedai Öğretmen, “En son neyinizi kaybettiniz?” sorusuna, “Hayallerimi” diye cevap vermişti. Bu cevap beni çok derinden etkilemişti. Fedai Altun öğrencileriyle buluşmak isteyen gencecik bir beden eğitimi öğretmeniydi, ancak ataması yapılmadı. Spor tesisimize Fedai öğretmenimizin adını koymamızdaki amaç onun anısını yaşatmak ve ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm bulunması için farkındalık oluşturmak.Bu kente kazandırdığımız 252 projenin tamamının dayandığı bir felsefi temel var. Tüm projelerimiz bir fikrin uzantıları aslında. O fikirde şu; Beylikdüzü’nü, herkesin kendini sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal olarak geliştirebileceği, yeniden üretebildiği bir kent haline getirebilmek” ifadelerini kullandı.