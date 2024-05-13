Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Özbelsan AŞ bünyesinde İŞKUR aracılığı ile istihdam edilecek mevsimlik işçilerle bir araya gelerek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi iştiraki olan Özbelsan AŞ bünyesinde geçici olarak istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığı ile 160 personel alımı yapıldı.

Başvurular sonrası çekilen kura ile işbaşı yapan işçiler; park-bahçe ve refüjlerin bitkisel bakımının yapılması, ağaç ve fidan dikimi, çim biçimi, çevre temizliği, bordür plaka döşeme ve kamusal alt yapının yenilenmesi, Sıcak ve Soğuk Çermik kaplıcalarındaki havuz, banyo ve otellerin temizliği, kent içi temizlikleri vb. alanlarda ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilecek.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde personel ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Önümüzdeki 6 ay hep birlikte şehrimizin gelişmesi için çok önemli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu sürecin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyenin çeşitli birimlerinde görevlendirileceksiniz. En üstün şekilde hizmette bulunmanızı istiyoruz. Yeni bir süreç başladı, bahar ayı içerindeyiz. Şehir bizden hizmet bekliyor. Bu süreci sizlerle birlikte geçireceğiz. Hepinize görevinizde başarılar diliyorum.” ifadesini kullandı.