Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nalan Ramazanoğlu ve oyuncular Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa, Türkiye Kupası ve EuroLeague şampiyonluğunun ardından ligi de namağlup şampiyonlukla tamamladı. Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Genel Menajer Nalan Ramazanoğlu ve oyuncular duygularını şu sözlerler ifade ettiler;

Genel Menajer Nalan Ramazanoğlu, "Bir takımın hayal edebileceği her şeyi gerçekleştirdik. 4 kupayı da aldık. Namağlup lig şampiyonu olduk, EuroLeague’i ikinci kez alarak tarih yazık. Hayallerin ötesinde gibi bir şey oldu. Emeği geçen çok insan var. Saha içinde sporcular, saha dışında sene başında beraber olduğumuz Arzu ablam. Onu da öpüyorum. Onun da emeği çok büyük. Çok mutluyuz. Eğlenme zamanı. Buradaki herkes fazlasıyla eğlenmeyi hak etti. Saha içinde sporcular vardı ama saha dışında bize desteğe gelen sizler, herkes ailesinden uzak. Kolay bir süreç olmadı. Sonunda bitti. Çok da güzel bitti."

Emma Meesseman, "Hedeflerimize mükemmel şekilde ulaştık. Bundan sonra Fenerbahçe ailesine bu anın tadını çıkarmak kalıyor."

Alperi Onar, "Bu dördüncü kupamız oldu. Mersin’de üst üste ikinciyi aldık. İnanılmaz bir sezondu. Hislerimi tarif edemem. Geriye baktığımda inanılmaz anılarla hatırlayacağım bir sezon olacak. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. En başından beri hedeflediğimiz her şeyi gerçekleştirdik. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Tüm takım arkadaşlarımın ne kadar emek verdiğini yakından biliyorum. Fenerbahçe’ye dördüncü kupamız hayırlı olsun. İnanılmazdı. Şimdi kutlama zamanı."

Selin Rachel Gül, "Benim için Fenerbahçe formasıyla çıktığım her maç ayrı değerli. Burada olmak çok farklı bir his. Sahaya adımımı attığımda hep ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Bu kadar büyük oyuncularla aynı sahayı paylaşabilmek çok farklı bir his. Üstüne kupalar alıp bunu taçlandırabilmek çok güzel. Kulübümüze, Sayın Başkanımıza, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Tilbe Şenyürek, "Üç gün içinde iki kupa inanılmaz. Sezonu 4 kupayla kapatmak müthiş. Müthiş bir sezondu. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çok özel bir takım. Herkes çok özel, organizasyon çok özel, bize verilen değer, çevre illerden, hatta dünyanın her yerinden gelen taraftarlar çok özel ve anı daha güzel yapıyorlar. Taraftarlarımıza, kulübümüze hayırlı olsun."

Merve Aydın, "Benim son kupa törenimdi. İnşallah Fenerbahçe’nin niceleri olacak ama bu takımın bir parçası olarak sonu yaşadım. Basketbola da veda etmenin getirdiği bir duygusallık. Takım arkadaşlarıma, staffa, herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Basketbola başladığım şehirde kupalarla veda ediyorum. Müthiş bir camianın bir parçası olarak veda ediyorum. Bu paha biçilemez. Daha güzel bir son düşünülemezdi. En unutulmaz anları burada yaşadım, tarihi başarıların parçası oldum. Emeği geçen herkese, basketbola teşekkür ediyorum."

DUYGU ÖZEN: GURUR VERİCİ

"Bir sezonda dört kupa aldığımız için çok mutluyum. Gurur verici. Üç gün önce EuroLeague kupasını kaldırıp şimdi Türkiye Ligi şampiyonu olmak… Kelimeler kifayetsiz duygularımı anlatmak için. Umarım her şey seneye de aynı şekilde olur."