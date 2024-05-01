Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli Evyap Limanı'nda önceki ay yaşanan gemi kazasıyla ilgili trafiğe kapanan iki rıhtımda gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kocaeli Evyap Limanı'nda Mart ayında yaşanan, "YM WITNESS" gemisinin liman vinçlerine çarparak devrilmelerine neden olduğu kazanın ardından hasar görerek trafiğe kapanan 2 rıhtımda gerekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ilk geminin elleçleme için ilgili rıhtıma yanaştığı belirtildi.