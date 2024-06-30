Filmaşin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin düzenlemeye yönelik Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, filmaşin ithalatında artış bulunduğuna ve bu ithalattan yerli üreticilerin ciddi zarar görüdüğüne ilişkin tespitleri üzerine harekete geçti. Bu kapsamda yayımlanan kararda belirtilen filmaşin çeşitlerinin ithalatında birinci yıl 175 ABD Doları/Ton, ikinci yıl 170 Dolar/ Ton, üçüncü yıl 165 Dolar/Ton şeklinde olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.

Kararda ayrıca yerli üretimi hiç bulunmayan veya teknik özellikleri itibariyle ithalatta gereksinim duyulan bazı filmaşin türleri için önlemden muafiyet sağlandığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin yanında yer almaya ve istihdam hedefleri kapsamında ithalat politikalarını etkin şekilde düzenlemeye devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'nın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.