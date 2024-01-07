Manisa Akhisar'da zeytin üreticisine koruyucu malzeme Manisa Akhisar'da zeytin üreticisine koruyucu malzeme

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor" ifadeleri yer aldı.