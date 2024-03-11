Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman komandolar, teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Bakanlık, terörle mücadelenin devam edeceğini duyurdu.