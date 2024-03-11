Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman komandolar, teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Edirne'de 280 Bin TL değerinde kaçak telefon ekranı ele geçirildi! Edirne'de 280 Bin TL değerinde kaçak telefon ekranı ele geçirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi. 

Bakanlık, terörle mücadelenin devam edeceğini duyurdu.