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Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü akordeon ustası Mirco Patarini ve ressam Şerivan Tutuş ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde; Mirco Patarini notaları ile Beylikdüzülü sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatırken, dünya müziğinin önemli melodileri ressam Şerivan Tutuş’un sahnede yaptığı resimle bütünleşti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü akordeon ustası Mirco Patarini ve resimleriyle insan ruhunun derinliklerini müzikle sembolleştiren ressam Şerivan Tutuş ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşen konserde Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Roberto Molinelli ve Bete Ilievska’nın müziklerinden alınan geniş bir repertuvarda melodiler, ressam Şerivan Tutuş’un resimleriyle bütünleşti. Şef Hakan Tepeli’nin orkestra şefliğini yaptığı konserde ünlü akordeon sanatçısı Mirco Patarini ise notaları ile Beylikdüzülü sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzikseverlerin ilgisinin oldukça yoğun olduğu konsere Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu’nun yanı sıra ilçe protokolü ve yüzlerce vatandaş da katıldı.

MUMCU: İKİ DEĞERLİ SANATÇIMIZI AĞIRLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Bir sanat gününde daha Beylikdüzü’nde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten, Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, “Bulduğumuz her fırsatta Beylikdüzü’nün herhangi bir yerinde sanatla buluşmaya devam edeceğiz. BGSO aileden bir orkestra oldu ve tüm Beylikdüzü’nü temsil ediyor. Tüm genç arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha da büyüyeceğiz ve çoğalacağız. Ayrıca iki değerli sanatçımızı da ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası çapta tartışılmaz bir sanatçı ve akademisyen olan Mirco Patarini İtalya’dan buralara gelerek bize mutluluk ve onur verdi. Öte yandan konser süresi boyunca muazzam bir eser ortaya çıkaran ressam Şerivan Tutuş’un da emeklerine sağlık. Sizler gibi sanatçılara sahip olmak bizler için büyük bir mutluluk” şeklinde konuştu.