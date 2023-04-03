Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde büyük mücadele sergiliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yoğunlaşmış oldukları bölgelerin Gaziantep İslahiye, Hatay Antakya ve Samandağ olduğunu belirterek, İslahiye’de 15 bin metrekare alan üzerine prefabrik mahalle kurduklarını söyledi.

Asrın felaketinin 11 ilde yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkilediğini belirten Başkan Dündar, “Depremin olduğu sabah ekip arkadaşlarımız sabah 8 itibariyle 38 kişilik bir grup arama kurtarma ekibi olarak bölgeye geldiler. Farklı şehirlerde AFAD’ın yönlendirmesiyle farklı bölgelerde 440’ın üzerinde arkadaşımız 100’ün üzerinde araçlarımızla burada görev yaptı. Bizim şuanda yoğunlaşmış olduğumuz bölgeler İslahiye, Antakya ve Samandağ ilçeleridir. İslahiye ve Antakya’da günlük 4 bin kişiye sıcak yemek ikramımız var. Samandağ’da ise ilaç ve temizlik faaliyetlerimiz var” dedi.

İslahiye’de prefabrik bir mahalle kurduklarını ifade eden Başkan Dündar, 15 bin metrekare alan üzerine 100 hanelik bir mahalle kuracaklarını ve bu mahallede WiFi uydu antenleri dahil her şeyin mevcut olduğunu belirterek, "Konutlarımız içerisinde lavabo, mutfak, salon, banyo, tuvalet ve bunun yanında buzdolabı, çamaşır makinası ve koltukları hazır bir şekilde tahsis edilecek. Yeni konutları bayramdan sonra teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

İslahiye’deki prefabrik konutların çalışmasını yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Başkan Dündar, daha sonra Antakya’ya geçerek, bu bölgede görev yapan temizlik, ilaçlama ve saha ekiplerini ziyaret etti.