Forekazık imalatının ardından temel atma çalışmalarının başladığı Gebze Belediyesi Güzide Beylikbağı Sosyal Tesislerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından Beylikbağı Parkı içerisinde yapımına Güzide Sosyal Tesislerinde inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 7 bin 500 metrekare alan içerisinde kafe ve restoran ve açık otopark gibi donatıları içerisinde barındıracak olan Güzide Sosyal Tesisinin temel atma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TAM DONANIMLI SOSYAL TESİS

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Beylikbağı yeni projemiz ile hem aradığını bulacak hem de sizleri nezih bir mekanla buluşturmuş olacağız. Şimdiden tüm Beylikbağı bölgemize hayırlı olsun diyorum” dedi. Forekazık imalatının tamamlandığı ve akabinde temel imalatına başlanan Gebze Belediyesi Güzide Sosyal Tesisleri toplam 7 bin 50 metrekare alan içerisinde kafe ve restoran ve açık otopark gibi donatıları içerisinde barındıracak.