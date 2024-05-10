Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Ulus Mahallesi’ne verdiği yeni nesil konsept park sözünü 2 ay gibi kısa sürede yerine getirerek mahallenin çocuklarına, gençlerine armağan etti KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Ulus Mahallesi’nde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan yeni nesil konsept parkta incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Mahallemize bir sözümüz vardı, mahallemizde yaşayan evlatlarımıza park sözümüz vardı. 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak çocuklarımızla buluşturduk. Parkımız cıvıl cıvıl dolduran çocuklarımız, gençlerimiz keyif içerisinde oyun oynuyor, spor yapıyorlar.

TAM DONANIMLI PARK

Hayırlı olsun. Mahallelerimizi parklandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Parkı dolduran ve gönüllerince oyunlar oynayan çocuklarla ve gençlerle, onların aileleriyle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz’ün Ulus’a kazandırdığı konsept parkta 200 metrekare basketbol sahası, 200 metrekare futbol sahası, 60 metrekare fitness alanı, 150 metrekare çocuk oyun alanı, 1227 metrekare ise yeşil alan bulunuyor.