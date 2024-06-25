Gemlik Belediyespor Kulübü yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı. Mustafa Duran başkanlığında toplanan yönetimde görev dağılımı gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Yönetim Kurulu’nda Sedat Gökalp Genel Sekreter, Eray Bilgiç Başkanvekili, Emrah Yıldırım Başkan Yardımcısı, Hamit Alkan Sayman, Tarık Erdem Bireysel Sporlar Şube Sorumlusu, Gülhan Bütün Sosyal Tesisler Sorumlusu, Pelin Sarıkaya Havuz Sorumlusu, İlhan Ermiş Kulüp Tesisleri Sorumlusu, Mustafa Emre Özgen Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Toplantıda konuşan Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, görevleri ilan edilen yöneticilere başarılar dileyerek birlik, beraberlik ve karşılıklı görüş alışverişi içinde çalışacaklarını söyledi. Gemlik Belediyespor’un futbol, karate, judo, yüzme, güreş, jimnastik, zumba, satranç, atletizm, kort tenisi, masa tenisi ve modern pentatlon gibi 12 şubede çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Duran, “Yeni dönemde, sporun içinden gelen ve alanlarında yetkin arkadaşlarımızla kulübümüzde çıtayı yükseğe taşıyacağız. Belediyemizin de katkılarıyla Gemlik’te sporu ve sporcuyu destekleyecek, ülkemizde ve uluslararası alanda başarılarımıza başarı katacağız” şeklinde konuştu.